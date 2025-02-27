Япония планирует закупить в США подержанные военно-транспортные самолеты

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Сигэру Исиба на встрече с президентом США Дональдом Трампом 7 февраля заявил о готовности закупить для японских сил самообороны американские военно-транспортные самолеты С-17, сообщает газета "Майнити".

Издание рассматривает это как возможную попытку Исибы ослабить давление со стороны Вашингтона, требующего от Токио увеличить расходы на оборону.

Япония длительное время ограничивала свой оборонный бюджет примерно 1% ВВП, но увеличила его до 2% в 2027 финансовом году "на фоне растущих угроз безопасности со стороны Китая и Северной Кореи", отмечается в публикации.

Согласно нему, Трамп "похвалил обещание Японии увеличить расходы на оборону, сказав: "Мы с нетерпением ожидаем увидеть еще больше".

Самолеты С-17 по своим летным характеристикам превосходят используемые армией Японии С-2. В то же время компания Boeing прекратила производство C-17 в 2015 году, и Япония, если план закупок будет реализован, получит подержанные самолеты, сообщили источники "Майнити".