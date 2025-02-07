Япония и США будут совместно работать над урегулированием региональных проблем

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Токио и Вашингтон намерены вместе добиваться денуклеаризации КНДР и решения тайваньского вопроса, заявил в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Сигэру Исиба.

"США и Япония будут работать вместе, чтобы добиться полной денуклеаризации Северной Кореи", - сказал Исиба. Он отметил, что северокорейские ядерные и ракетные комплексы представляют серьёзную угрозу как для Японии и США, так и для других стран мира.

"Мы повторяем, что хотим установления мира и стабильности в Тайваньском проливе", - добавил японский премьер.

Исиба подчеркнул, что США должны сами решать, возобновлять ли контакты с КНДР. "Но, если удастся решить проблемы с КНДР, это будет хорошо", - сказал японский премьер.

Трамп, со своей стороны, заверил, что его администрация "намерена выстраивать отношения с властями Северной Кореи".