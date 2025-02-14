Трамп пока не уверен, насколько Россия готова пойти на уступки по Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не может точно сказать, насколько Россия будет готова пойти на уступки по Украине.

"Может быть, Россия от многого откажется, а может быть, и нет", - сказал Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп вновь выразил надежду на достижение соглашения о прекращении боевых действий.

"Я думаю, что мы сможем что-то сделать. Мы работаем с президентом Зеленским и президентом Путиным. (...) Я знаю, что президент Зеленский хочет заключить сделку, и я также чувствую, я знаю, что президент Путин хочет заключить сделку", - отметил глава США.

Он также заявил, что его телефонный разговор с российским лидером и поездка его спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву были крайне успешными.