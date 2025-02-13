Трамп заявил, что верит в готовность Путина мирно решать украинскую проблему

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что убежден в готовности президента России Владимира Путина урегулировать украинский конфликт мирно, сообщает в четверг Bloomberg.

"Я верю, что Путин действительно хочет мира", - приводит агентство слова Трампа.

Президент США отметил, что целью недавнего телефонного разговора с российским президентом было как раз убедиться в готовности Москвы к диалогу по Украине.

Согласно агентству, американский лидер сказал, что "доверяет Путину в том, что касается урегулирования на Украине".

Трамп также заявил, что выступает в поддержку идеи возвращения России в G7.