Поиск

Госсекретарь США Рубио предвидит поэтапное урегулирование украинского конфликта

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что с учетом сложности проблемы урегулирование украинского конфликта может проходить поэтапно.

Он напомнил, что президент Дональд Трамп многократно обещал приложить усилия для достижения мира на Украине.

"Он хочет, чтобы все завершилось. Но это будет трудно, и должно пройти поэтапно", - сказал он в эфире "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона".

Рубио отметил, что, "возможно, все начнется с прекращения огня", хотя, по его словам, "это еще даже не обсуждалось".

По его словам, стороны конфликта должны отказаться от атак на объекты энергетической инфраструктуры, решить вопрос с коридорами помощи.

Госсекретарь заявил, что в процессе урегулирования должны принять участие не только США, Европа или НАТО, "в нем должны участвовать страны всего мира".

Рубио заявил, что предстоит согласовать решение таких "чувствительных" проблем, как территориальные претензии, контроль над вооружениями, языковые и культурные вопросы, а "надежные гарантии безопасности Украине должна будет представить Европа".

США со своей стороны должны взять на себя "обеспечение долгосрочной независимости Украины", включая соблюдение экономических интересов двух стран "в том, что касается прав Украины на минералы, на имеющиеся у нее природные ресурсы". Это включает в себя возможное партнерство, создание совместных предприятий.

Рубио пояснил, что "часть этих средств вернется (в США - ИФ), чтобы оплатить расходы американских налогоплательщиков" на поставки оружия, а часть пойдет на восстановление Украины.

Дональд Трамп Марко Рубио США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США увеличат продажи вооружения в Индию

США увеличат продажи вооружения в Индию

Трамп анонсировал переговоры представителей США, РФ и Украины в Мюнхене и Саудовской Аравии

Экс-премьера Франции задержали по делу о растрате госсредств

Экс-премьера Франции задержали по делу о растрате госсредств

В Брюсселе прошла крупная манифестация против политики бельгийского правительства

В Брюсселе прошла крупная манифестация против политики бельгийского правительства

Что произошло за день: четверг, 13 февраля

Американский авианосец столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Американский авианосец столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Рютте заявил, что Киеву не обещали членство в НАТО по завершении конфликта

Рютте заявил, что Киеву не обещали членство в НАТО по завершении конфликта

Кремль подтвердил участие Украины в будущих переговорах с США

В Молдавии решили не продлевать режим ЧП в связи с ситуацией в энергетике

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5851 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });