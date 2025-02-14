Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Аляске

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в акватории залива Аляска в США, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:59 по Москве в пятницу землетрясения находился в 677 км юго-западнее Анкориджа, примерно в 20 км северо-восточнее острова Чирикова (Chirikof Island).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду в 5,8. Очаг, по данным американских сейсмологов, находился на глубине 9,1 км.