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Землетрясение магнитудой 6 произошло в Индонезии

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в северной части Индонезии в акватории Молуккского моря, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 06:12 по Москве в среду землетрясения находился в 142 км к северу от города Тернате на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 98,9 км.

Индонезия Молуккское море
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