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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Чили

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в Тихом океане у побережья центральной части Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:24 по Москве во вторник землетрясения находился в 149 км западнее города Лота.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

По оценке Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 5,2. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Ранее в этом районе регистрировались землетрясения аналогичной силы.

Чили
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