Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Индийском океане

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Индийского океана в 851 км юго-западнее города Бенгкулу на западном побережье острова Суматра (Индонезия), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 7:32 по московскому времени в пятницу подземного толчка находился примерно в 254 км к северо-северо-востоку от острова Хоум в составе Кокосовых островов - заморской территории Австралии.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,8. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.