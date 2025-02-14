Суд в США приостановил действие указа Трампа о заморозке иностранной помощи

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный суд США распорядился временно прервать действие указа президента США Дональда Трампа о заморозке на 90 дней программ помощи другим странам, сообщает ABC News.

Федеральный судья Амир Али выразил согласие с подавшими иск гуманитарными организациями, которые считают, что приостановка помощи "катастрофически скажется на гуманитарных миссиях".

Он отметил, что указ о приостановке помощи другим странам на 90 дней "вызвал волну возмущения и нанес ущерб деловым структурам, некоммерческим и другим организациям".

При этом, по словам судьи, нет ничего плохого в пересмотре работы организаций, однако он не понимает, "зачем для этого потребовалась столь скорая и массовая заморозка программ помощи".

В январе Вашингтон на 90 дней приостановил выделение всей иностранной помощи для анализа ее эффективности и соответствия политике США.

Позже администрация Трампа сделала послабления при применении указа о заморозке иностранной помощи и разрешила продолжить поставки жизненно важной гуманитарной помощи.