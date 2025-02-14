Поиск

Суд в США приостановил действие указа Трампа о заморозке иностранной помощи

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный суд США распорядился временно прервать действие указа президента США Дональда Трампа о заморозке на 90 дней программ помощи другим странам, сообщает ABC News.

Федеральный судья Амир Али выразил согласие с подавшими иск гуманитарными организациями, которые считают, что приостановка помощи "катастрофически скажется на гуманитарных миссиях".

Он отметил, что указ о приостановке помощи другим странам на 90 дней "вызвал волну возмущения и нанес ущерб деловым структурам, некоммерческим и другим организациям".

При этом, по словам судьи, нет ничего плохого в пересмотре работы организаций, однако он не понимает, "зачем для этого потребовалась столь скорая и массовая заморозка программ помощи".

В январе Вашингтон на 90 дней приостановил выделение всей иностранной помощи для анализа ее эффективности и соответствия политике США.

Позже администрация Трампа сделала послабления при применении указа о заморозке иностранной помощи и разрешила продолжить поставки жизненно важной гуманитарной помощи.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британия добавила в санкционные списки по РФ замминистра обороны Павла Фрадкова

Прокуроры из 14 штатов США подали иск в суд против Маска и Трампа

Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Что случилось этой ночью: пятница, 14 февраля

Самолет вылетевшего в Мюнхен госсекретаря США возвращается в Вашингтон

Самолет вылетевшего в Мюнхен госсекретаря США возвращается в Вашингтон

США увеличат продажи вооружения в Индию

США увеличат продажи вооружения в Индию

Трамп анонсировал переговоры представителей США, РФ и Украины в Мюнхене и Саудовской Аравии

Экс-премьера Франции задержали по делу о растрате госсредств

Экс-премьера Франции задержали по делу о растрате госсредств

В Брюсселе прошла крупная манифестация против политики бельгийского правительства

В Брюсселе прошла крупная манифестация против политики бельгийского правительства

Что произошло за день: четверг, 13 февраля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5854 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2171 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });