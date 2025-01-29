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США смягчили указ о приостановке зарубежной помощи

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа сделала послабления при применении указа о заморозке иностранной помощи и разрешила продолжить поставки жизненно важной гуманитарной помощи, пишет The New York Times.

Газета ссылается на служебную записку госсекретаря США Марко Рубио, направленную федеральным ведомствам и получателям такой помощи. В ней говорится, что гуманитарные программы по спасению жизней должны продолжить действие или быть возобновлены, если их уже успели остановить.

Исключения касаются, в частности, "жизненно важных лекарств, медицинских услуг, поставок продовольствия, предоставления укрытий и минимальной необходимой материальной помощи". Под исключение из заморозки не попадут программы, связанные "с абортами, проведением конференций по планированию семьи (...) гендерной идеологией, операциями по смене пола или с любой другой помощью, которая не способствует спасению жизней".

Ранее Рубио распорядился остановить расходы по большинству существующих грантов американской иностранной помощи на 90 дней. Соответствующее указание было направлено всем дипломатическим и консульским представительствам. Исключение составляет чрезвычайная продовольственная и военная помощь Израилю и Египту.

Это решение соответствует указу президента США Дональда Трампа о приостановке всех программ помощи другим странам на 90 дней. В этот период будет проведена проверка соответствия помощи политическим целям новой американской администрации.

США Египет Дональд Трамп Марко Рубио
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