Госдеп США заявил, что уже сэкономил $1 млрд благодаря приостановке иностранной помощи

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Процесс приостановки и пересмотра американских программ иностранной помощи уже позволил сэкономить более $1 млрд, говорится в опубликованном в среду сообщении Госдепа США.

"Даже на этой ранней стадии удалось предотвратить трату $1 млрд на программы, цели которых противоречат нашему принципу "Америка прежде всего", - говорится в заявлении ведомства.

Среди программ, которые, по мнению Госдепа, "не делают Америку сильнее" и которые, вероятно, будут полностью прекращены, называются поставки контрацептивов в сектор Газа, спонсирование маркетинговых услуг в области климатической справедливости в Габоне, спонсирование чистой энергетики для женщин на Фиджи и другие.

При этом отмечается, что процесс пересмотра не касается программ, связанных с вопросами национальной безопасности, например, защитой американского персонала за рубежом.

Ранее в январе Вашингтон на 90 дней приостановил выделение всей иностранной помощи для анализа ее эффективности и соответствия политике США.