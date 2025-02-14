Британия добавила в санкционные списки по РФ замминистра обороны Павла Фрадкова

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Британские власти в пятницу объявили о расширении санкционных списков по РФ еще на пять позиций, куда, в частности, внесли заместителя министра обороны России Павла Фрадкова, свидетельствует документ Минфина Британии.

Кроме того, под санкции подпал российский предприниматель Артем Чайка. В черных списках оказался и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) Владимир Селин.

В списки добавили ООО "Росатом - Аддитивные Технологии" и АО "Завод "Киров-Энергомаш".