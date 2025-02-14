Под британские санкции попало ООО "Росатом Аддитивные технологии"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции в отношении ООО "Росатом Аддитивные технологии".

Основанием для внесения в санкционные списки стало ведение компанией бизнеса в сферах, имеющих стратегическое значение для России, а именно в оборонном и энергетическом, сообщил британский Минфин.

"Росатом Аддитивные технологии" объединяет в себе полный цикл аддитивного производства: от разработки и изготовления 3D-принтеров до создания порошковых материалов и оказания услуг в сфере 3D-печати, говорится на сайте компании.

Ранее под западные санкции подпадали различные структуры "Росатома". В начале 2024 г. в американский SDN list были внесены гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и его заместители. До этого под американские санкции подпали, в частности, российский производитель углеволокна Umatex, "Русатом Оверсиз", "Атомфлот", "Росатом Цифровые решения", "Росатом Микроэлектроника". Великобритания вводила санкции в отношении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, "Атомфлота" и "Рэнеры".

В мае 2024 года США ввели ограничения, а с 2028 года - запрет на импорт урана из России. В ответ в ноябре правительство России временно ограничило экспорт обогащенного урана в США.