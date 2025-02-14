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Эстонские криптомошенники согласились вернуть $400 млн в США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обвиняемые в мошенничестве и отмывании денег, признали себя в суде США виновными в организации криптовалютной пирамиды и согласились вернуть $400 млн, полученных преступным путем, пишет Postimees.

40-летние Потапенко и Турыгин признали себя виновными в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств. Суд огласит приговор 8 мая. Оба обвиняемых рискуют получить до 20 лет лишения свободы, сообщило министерство юстиции США.

По данным следствия, Потапенко и Турыгин продавали клиентам контракты, дающие право на получение части доходов от добычи криптовалюты через их якобы существующую майнинговую компанию HashFlare.

В период с 2015 по 2019 год HashFlare заработала на продаже контрактов более $577 млн, однако у компании не было достаточных вычислительных мощностей для осуществления большинства заявленных операций по майнингу. Онлайн-панель HashFlare, которая должна была показывать клиентам их доходы от майнинга, на самом деле отображала поддельные данные.

Потапенко и Турыгин использовали незаконно полученные средства для покупки недвижимости, люксовых автомобилей, а также управления инвестиционными и криптовалютными счетами.

$400 млн, которые будут конфискованы у обвиняемых, американские власти планируют направить на возмещение ущерба потерпевшим.

Министерство юстиции США в опубликованном заявлении поблагодарило Бюро по расследованию киберпреступлений Центральной криминальной полиции Эстонии за помощь в расследовании, а также Государственную прокуратуру Эстонии, министерства юстиции и цифровизации за содействие в экстрадиции обвиняемых.

В США дело расследовал Сиэтлский отдел Федерального бюро расследований.

Потапенко и Турыгин пытались воспрепятствовать своей экстрадиции в США, и судебные разбирательства по этому вопросу продолжались долгое время. После их завершения в конце мая прошлого года Эстония передала мужчин США. Подозреваемые были задержаны в ноябре 2022 года.

Эстония США
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