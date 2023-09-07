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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Эстония экстрадирует в США подозреваемых в масштабном кибермошенничестве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение об экстрадиции в США уроженцев республики Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, подозреваемых в совершении масштабных афер и преступных деяний по отмыванию денег в Соединенных Штатах.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала на пресс-конференции, что данное "решение правительства может быть оспорено в суде", добавив, что оно было принято на основе письменного запроса министерства юстиции США.

Харьюский уездный суд 15 марта 2023 года признал экстрадицию обвиняемых юридически допустимой в порядке судебного пересмотра.

Потапенко и Турыгин были задержаны 20 ноября 2022 года. Их подозревают по 18 пунктам в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег, ущерб от их действий оценивается в $575 млн.

Газета Aripaev в 2022 году оценила имущество Ивана Турыгина в 14,9 млн евро, имущество Сергея Потапенко - в 9 млн евро.

Кая Каллас США Эстония
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