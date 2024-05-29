В США экстрадированы два гражданина Эстонии, подозреваемые в кибермошенничестве

Это Сергей Потапенко и Иван Турыгин

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Власти Эстонии экстрадировали в среду в США граждан республики, криптопредпринимателей Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых американскими властями в мошенничестве и преступных сговорах с целью отмывания денег, сообщил Rus.ERR глава бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной криминальной полиции Аго Амбур.

По его словам, 28 мая Департамент полиции и пограничной охраны по распоряжению правительства Эстонии передал подозерваемых представителям США, а утром 29 мая "представители США покинули Эстонию вместе с подозреваемыми".

Решение правительства о выдаче граждан республики Соединенным Штатам вступило в силу 24 мая после того, как все три судебные инстанции, в том числе государственный суд, отказали обвиняемым в апелляциях.

По версии американского обвинения, предприниматели организовали схему, по которой предлагали людям инвестировать в компанию по добыче криптовалют HashFlare. Полученные от инвестиций деньги использовались не по назначению, а криптовалюта, в которую были инвестированы деньги, не разрабатывалась. Потенциальные убытки компании с сотнями тысяч клиентов, по оценкам, превысили полмиллиарда евро.

Потапенко и Турыгин были задержаны 20 ноября 2022 года.