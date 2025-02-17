В Казахстане до суда дошло дело о гибели 46 человек на шахте Костенко

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Межведомственная следственно-оперативная группа завершила расследование взрывов в шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" (ныне Qarmet), произошедших в октябре 2023 года, в результате которых погибли 46 человек, сообщил в соцсети генпрокурор Казахстана Берик Асылов.

Дело, по которому проходят десять человек, расследовалось по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ (части 3 статьи 277 Уголовного кодекса республики). Дело передали в суд.

28 октября 2023 года в подземных горных выработках угольной шахты имени Костенко произошла серия взрывов, повлекшая гибель 46 человек. Еще 28 человек получили травмы. Правительственная комиссия позже заявила, что вина за аварию целиком лежит на работодателе.