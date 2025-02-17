Будапешт обвинил ряд стран Европы в препятствовании украинскому урегулированию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В МИД Венгрии считают предстоящее экстренное совещание в Париже лидеров ряда стран ЕС попыткой помешать украинскому урегулированию, сообщает в понедельник газета Le Figaro.

"Сегодня провоенные, настроенные против Трампа, недовольные европейские лидеры соберутся в Париже, чтобы помешать мирному решению украинского кризиса", - цитирует газета главу МИД Венгрии Петера Сийярто, выступавшего на пресс-конференции в Казахстане.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что ряд европейских лидеров соберутся в понедельник в Париже по инициативе французского президента Эммануэля Макрона на экстренное совещание "для обсуждения европейской безопасности".

Телеканал Euronews отметил, что европейские руководители будут обсуждать события на Украине в свете намерений США вести мирные переговоры с Россией без участия Европы.

Euronews напомнил, что спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, которого в понедельник ожидают в Брюсселе, заявил, что Европа не будет участвовать в предполагаемых мирных переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом.