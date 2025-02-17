Европейские лидеры обсудят в Париже ситуацию вокруг планов мирных переговоров по Украине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ряд европейских лидеров соберутся в понедельник в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона на экстренное совещание в связи с подходом США к украинскому урегулированию, сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Президент республики соберет основные европейские страны для обсуждения европейской безопасности (...). Это будет рабочее совещание", - сказал министр иностранных дел в воскресенье в эфире France Inter, не уточнив ни названий стран, ни их количества.

При этом Барро, отвечая на вопросы радиостанции, призвал "не драматизировать такого рода совещания", они, по его утверждению, не редкость.

Как прокомментировал предстоящую встречу телеканал Euronews, европейские руководители будут обсуждать на парижском чрезвычайном саммите события на Украине в свете намерений Соединенных Штатов вести мирные переговоры с Россией без участия Европы.

Телеканал со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что речь может идти о присутствии в Париже лидеров Великобритании, Германии, Дании, Италии и Польши. Возможно также участие во встрече генерального секретаря НАТО Марка Рютте, председателя Европейского совета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Euronews напомнил, что спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, которого в понедельник ожидают в Брюсселе, заявил. что Европа не будет участвовать в предполагаемых мирных переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

Канал также цитирует слова Келлога: "Моим европейским друзьям я бы посоветовал начать обсуждение не с жалоб на то, присутствуете ли вы за столом переговоров, а с выдвижения конкретных предложений и идей, особенно по расходам на оборону".

Накануне британское издание The Telegraph, сообщая о намерении премьер-министра Кира Стармера принять участие в парижской встрече, писало, что он "надеется стать связующим звеном между Европой и США" в обстановке обострения трансатлантических отношений.

"Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить единство США и Европы. Мы не можем допустить, чтобы какие-либо разногласия в альянсе (НАТО) отвлекали внимание от внешних врагов, с которыми мы сталкиваемся", - заявил Стармер.