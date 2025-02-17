Поиск

Европейские лидеры обсудят в Париже ситуацию вокруг планов мирных переговоров по Украине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ряд европейских лидеров соберутся в понедельник в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона на экстренное совещание в связи с подходом США к украинскому урегулированию, сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Президент республики соберет основные европейские страны для обсуждения европейской безопасности (...). Это будет рабочее совещание", - сказал министр иностранных дел в воскресенье в эфире France Inter, не уточнив ни названий стран, ни их количества.

При этом Барро, отвечая на вопросы радиостанции, призвал "не драматизировать такого рода совещания", они, по его утверждению, не редкость.

Как прокомментировал предстоящую встречу телеканал Euronews, европейские руководители будут обсуждать на парижском чрезвычайном саммите события на Украине в свете намерений Соединенных Штатов вести мирные переговоры с Россией без участия Европы.

Телеканал со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что речь может идти о присутствии в Париже лидеров Великобритании, Германии, Дании, Италии и Польши. Возможно также участие во встрече генерального секретаря НАТО Марка Рютте, председателя Европейского совета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Euronews напомнил, что спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, которого в понедельник ожидают в Брюсселе, заявил. что Европа не будет участвовать в предполагаемых мирных переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

Канал также цитирует слова Келлога: "Моим европейским друзьям я бы посоветовал начать обсуждение не с жалоб на то, присутствуете ли вы за столом переговоров, а с выдвижения конкретных предложений и идей, особенно по расходам на оборону".

Накануне британское издание The Telegraph, сообщая о намерении премьер-министра Кира Стармера принять участие в парижской встрече, писало, что он "надеется стать связующим звеном между Европой и США" в обстановке обострения трансатлантических отношений.

"Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить единство США и Европы. Мы не можем допустить, чтобы какие-либо разногласия в альянсе (НАТО) отвлекали внимание от внешних врагов, с которыми мы сталкиваемся", - заявил Стармер.

Кит Келлог Марк Рютте Великобритания США Италия Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "Конклав"

Обладателем главного приза премии BAFTA стал фильм "Конклав"
Обострение палестино-израильского конфликта

Спецпосланник Трампа надеется на согласование второй фазы перемирия в Газе

Спецпосланник Трампа надеется на согласование второй фазы перемирия в Газе

Рубио заявил о планах в ближайшие недели оценить возможность серьезных переговоров по Украине

Рубио заявил о планах в ближайшие недели оценить возможность серьезных переговоров по Украине

В Абхазии проведут второй тур президентских выборов через две недели

В Абхазии проведут второй тур президентских выборов через две недели

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 февраля

Британский премьер примет участие во встрече лидеров ЕС в Париже

США перебросили в Европу еще один стратегический бомбардировщик

США перебросили в Европу еще один стратегический бомбардировщик

Рубио в разговоре с Лавровым заявил о стремлении Трампа урегулировать украинский конфликт

Украину не пригласили на переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

Макрон созывает срочную встречу глав ЕС для обсуждения отношений с Трампом

Макрон созывает срочную встречу глав ЕС для обсуждения отношений с Трампом
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2173 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5865 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });