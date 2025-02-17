Кронпринц Саудовской Аравии встретился в Эр-Рияде с госсекретарем США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман принял в понедельник в Эр-Рияде госсекретаря США Марко Рубио, сообщают региональные СМИ.

Ранее Рубио также встретился с министром иностранных дел королевства Фейсалом бен Фарханои аль Саудом. По данным саудовского МИД, они обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями о региональных и международных событиях.

Газета "Аш-Шарк аль-Аусат" напоминает, что Рубио прибыл в Эр-Рияд в рамках подготовки к американо-российской встрече по теме Украины.

"Эта поездка посвящена освобождению американских и всех остальных заложников из плена группировки ХАМАС, переходу ко второму этапу соглашения о прекращении огня в Газе и противодействию дестабилизирующей деятельности иранского режима", - говорилось вместе с тем в заявлении Госдепартамента США.

Переговоры российской и американской делегаций должны начаться в Эр-Рияде во вторник. Госдепартамент ранее подтвердил, что с американской стороны в них примут участие Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что с американскими визави в Эр-Рияде встретятся помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. В свою очередь Ушаков отметил, что к российской делегации на переговорах с США может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев.