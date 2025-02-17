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Глава РФПИ Дмитриев может присоединиться к переговорам в Эр-Рияде

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - К российской делегации на переговорах с США может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах, мы, собственно, для этого летим в Эр-Рияд", - сказал Ушаков в интервью Первому каналу, говоря о конфигурации предстоящих в Эр-Рияде переговоров с американцами.

Он добавил: "С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел, я, а по экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев".

Ранее информированный источник в Эр-Рияде сообщил, что Дмитриев встретится во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии с представителями делегации США для обсуждения вопросов укрепления двустороннего экономического сотрудничества, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Эр-Рияде.

Как стало известно, Саудовская Аравия выбрана местом проведения российско-американских переговоров, в Эр-Рияд полетят глава МИД Сергей Лавров и Юрий Ушаков.

Кирилл Дмитриев РФПИ Эр-Рияд Юрий Ушаков
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