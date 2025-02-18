Лавров и Ушаков в Эр-Рияде встретятся с американскими визави

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Повестка встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова, главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими визави в Эр-Рияде посвящена восстановлению всего комплекса двусторонних отношений, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - добавил он.

Еще один вопрос касался возможности обсуждения в Эр-Рияде ближневосточного урегулирования.

"Если как-то будет эта тема затрагиваться, то, конечно, наши представители будут готовы обсуждать и эту тему тоже", - сказал Песков.

У представителя Кремля также поинтересовались, будут ли Лавров и Ушаков оперативно докладывать президенту РФ Владимиру Путину о ходе переговоров в Эр-Рияде, или глава государства проведет с ними встречу после их возвращения.

"Имеется возможность сделать и так, и иначе. Разумеется, полный доклад будет уже в Москве, но если потребуются какие-то срочные доклады, то все коммуникационные возможности для этого имеются", - отреагировал Песков.

К российской делегации на переговорах с США может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщил в понедельник вечером Ушаков.

"Пока мы в данном контексте говорим о двусторонних переговорах, мы, собственно, для этого летим в Эр-Рияд", - сказал Ушаков в интервью Первому каналу, говоря о конфигурации предстоящих в Эр-Рияде переговоров с американцами. И добавил: "С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел, я, а по экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев".

Отвечая на вопрос о стоящих перед российской делегацией задачах, Ушаков пояснил: "Переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров на Украине, а также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне - три задачи".

По прилету в Эр-Рияд Ушаков заявил Первому каналу: "Главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном".

"Мы приехали, чтобы провести переговоры с американскими коллегами, это двусторонние, чисто двусторонние переговоры", - сообщил Ушаков журналистам.

"Никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть", - подчеркнул он.

В столице Саудовской Аравии во время российской-американских переговоров также будут находиться представители Украины.

Лавров, в свою очередь, заявил накануне, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров не может быть и речи.

"Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях, и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то присутствовала на переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить как, с людьми с русскими или без людей, с одними редкоземельными металлами?" - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Говоря об ожиданиях от предстоящих переговоров, глава МИД РФ заявил: "Вы знаете, мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать".

Министр напомнил, что "президенты Путин и Трамп, когда они общались по телефону, договорились о необходимости оставить позади абсолютно ненормальный период в отношениях двух великих держав, когда они по сути дела не общались, кроме как по отдельным техническим и гуманитарным вопросам".

"И президенты договорились, что нужно диалог возобновлять по всем вопросам, которые так или иначе могут быть урегулированы при участии России и Соединенных Штатов. Упоминалось и украинское урегулирование, упоминалась и ситуация на Ближнем Востоке, ряд других регионов мира, которые сейчас находятся не в очень спокойном состоянии", - добавил глава МИД РФ.

По данным телеканала "Россия-1", переговоры начнутся во вторник в 9:00.