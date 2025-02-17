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Помощник президента РФ Ушаков назвал нормализацию отношений с США главной задачей переговоров

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков сразу после приземления российской делегации в Эр-Рияде назвал приоритетом начало нормализации отношений Москвы и Вашингтоном в ходе предстоящих во вторник переговоров.

"Главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - сказал Ушаков в интервью "Первому каналу сразу по прилету в Эр-Рияд.

По данным телеканала "Россия-1", переговоры начнутся завтра в 9:00.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд для переговоров с представителями США. "Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - отметил Песков. Он добавил: "Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов".

МИД России Ушаков Эр-Рияд США
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