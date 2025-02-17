Песков заявил, что рано делать прогнозы по поводу переговоров с США в Эр-Рияде

Виды Эр-Рияда Фото: DPA/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Очень позитивным назвал решение провести переговоры между представителями России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что мы собрались провести переговоры - хорошо и позитивно. Но пока слишком рано делать какие-либо прогнозы. Давайте подождем вторника и посмотрим, как пойдет диалог", - приводит телеканал CNN слова Пескова.

Переговоры российской и американской делегаций должны начаться в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Госдепартамент ранее подтвердил, что с американской стороны в них примут участие госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Песков ранее сообщил журналистам, что с американскими визави в Эр-Рияде встретятся помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД РФ Сергей Лавров. В свою очередь Ушаков отметил, что к российской делегации на переговорах с США может присоединиться глава РФПИ Кирилл Дмитриев.



