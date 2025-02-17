Ушаков заявил, что в Эр-Рияде пройдут сугубо двусторонние переговоры РФ и США

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Эр-Рияде пройдут исключительно двусторонние переговоры между Россией и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя нахождение там одновременно и украинской делегации.

"Мы приехали, чтобы провести переговоры с американскими коллегами, это двусторонние, чисто двусторонние переговоры", - сказал Ушаков журналистам, говоря о предстоящих в Эр-Рияде переговорах, когда одновременно там же будут присутствовать и представители Украины.

"Никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть", - подчеркнул он.

Кроме того, помощник президента РФ назвал приоритетом начало нормализации отношений Москвы и Вашингтоном в ходе предстоящих во вторник переговоров.

"Главное - начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - сказал Ушаков в интервью Первому каналу сразу по прилету в Эр-Рияд.

По данным телеканала "Россия-1", переговоры начнутся завтра в 9:00.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава МИД России Сергей Лавров и Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд для переговоров с представителями США. "Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - отметил Песков. Он добавил: "Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов".



