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Трамп предложил пересмотреть систему авиабезопасности после катастрофы в Вашингтоне

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после недавней авиакатастрофы близ Вашингтона намерен представить в Конгресс законопроект о пересмотре системы управления воздушным движением в стране.

"У нас должно было быть лучшее оборудование. По какой-то причине они (самолет и вертолет, которые столкнулись - ИФ) были недоукомплектованы. Думаю, вертолет находился высоко, и мы выясним, что именно произошло", - заявил президент в четверг на Национальном молитвенном завтраке в Капитолии, комментируя авиакатастрофу 30 января.

"Мы собираемся создать прекрасную компьютеризированную систему для наших диспетчерских пунктов. Совершенно новую, а не собранную по кусочкам и устаревшую", - отметил он.

Трамп призвал законодателей внести "существенные технологические изменения" в национальные системы управления воздушным движением и авиационной безопасности.

В день авиакатастрофы президент США заявил, что авиабезопасность в стране лучшая в мире и американцам не следует бояться летать.

Национальный молитвенный завтрак - это 70-летняя американская традиция. Каждый год на нем собираются сотни политиков, бизнесменов и гостей из-за рубежа. На мероприятии двухпартийная группа законодателей обсуждает насущные вопросы.

30 января военный вертолета Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, и пассажирский самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа столкнулись при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Воздушные суда упали в Потомак.

Позднее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на борту разбившегося авиалайнера находились соотечественники, в том числе чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию: Евгения Шишкова, Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. Впоследствии посольство России в Вашингтоне сообщило, что Госдепартамент США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах.

American Airlines Black Hawk Дональд Трамп США Вашингтон Конгресс
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