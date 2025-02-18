Гунба заявил о нарушении соглашения между властями Абхазии и оппозицией

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба заявил, что парламент республики должен дать оценку действиям и.о. президента Валерия Бганбы, уволившего главу Службы госбезопасности республики Дмитрия Кучуберия в нарушение достигнутых в ноябре прошлого года договоренностей между властями и оппозицией.

"Сегодня фактически произошло грубое нарушение соглашения, которое мы подписали 19 ноября 2024 года и которое сохранило безопасность и стабильность на время проведения выборов. Мы помним, с каким трудом нам тогда удалось достичь этих договоренностей. Но сегодня одним росчерком пера это соглашение было нарушено", - сказал Гунба, обращаясь к своим сторонникам, собравшимся у его избирательного штаба. "Ради сохранения мира и стабильности в республике, мы считаем, что парламент, как орган, который взял на себя обязательство по соблюдению этого соглашения, должен дать оценку данным действиям", - сказал он. "Также была попытка освободить от занимаемой должности и. о. главы МВД", - добавил он.

Гунба выразил благодарность сотрудниками милиции, которые по его словам "продемонстрировали принципиальную позицию и поддержку министру внутренних дел".

"Благодаря вашей позиции и действиям, удалось предотвратить осложнение ситуации в республике", - отметил он.

"Мы будем требовать от парламента принятия решения, которое будет способствовать сохранению стабильности в республике", - пообещал Гунба и обратился к собравшимся с просьбой разойтись.

После этого, сторонники кандидата в президенты стали покидать избирательный штаб и территорию вокруг него.