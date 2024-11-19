Поиск

Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии на внеочередном заседании во вторник принял отставку президента республики Аслана Бжании.

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против - один. Два бюллетеня были испорчены.

В миреПротестующие в Абхазии покидают площадь перед зданием администрации президентаПротестующие в Абхазии покидают площадь перед зданием администрации президентаЧитать подробнее

Всего в заседании принимал участие 31 депутат.

Бжания подал заявление о сложении полномочий президента республики в результате многочасовых переговоров, которые проходили накануне ночью в Минобороны Абхазии с участием представителей руководства страны и лидеров оппозиции.

Стороны достигли договоренности о том, что обязанности президента до новых выборов главы республики будет исполнять вице-президент Бадра Гунба.

По соглашению в отставку должен уйти премьер-министр Александр Анкваб. На его место назначат бывшего спикера парламента Валерия Бганбу. Его кандидатура не вызвала возражений ни у одной из сторон, принимавших участие в переговорах.

В соответствии с соглашением, все действующие министры исполняют свои обязанности до вступления в должность вновь избранного президента.

"Дату проведения выборов президента Абхазии назначит парламент республики, возможно, уже на следующей неделе, после консультаций с ЦИК республики", - сообщил "Интерфаксу" депутат Народного собрания Левон Галустян.

Хроника 12 – 19 ноября 2024 годаПротесты в Абхазии - 2024
Абхазия Аслан Бжания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Протесты в Абхазии - 2024

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Парламент Абхазии проводит тайное голосование об отставке президента Бжании

Госдеп заявил, что США ослабляют ограничения по оружию для Украины, чтобы расширить ее возможности по обороне

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Цены на нефть слабо растут после 3%-го скачка накануне

Что случилось этой ночью: вторник, 19 ноября

Протесты в Абхазии - 2024

Протестующие в Абхазии покидают площадь перед зданием администрации президента

Протестующие в Абхазии покидают площадь перед зданием администрации президента

Трамп сообщил о выдвижении экс-законодателя Даффи на пост министра транспорта США

Трамп сообщил о выдвижении экс-законодателя Даффи на пост министра транспорта США
Протесты в Абхазии - 2024

Президент Абхазии направил спикеру парламента заявление об отставке

Протесты в Абхазии - 2024

Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания уходит в отставку

ЕС прекратил финансовую поддержку правительства Грузии

ЕС прекратил финансовую поддержку правительства Грузии
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });