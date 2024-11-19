Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии на внеочередном заседании во вторник принял отставку президента республики Аслана Бжании.

Решение принималось тайным голосованием. За постановление об отставке президента проголосовали 28 депутатов, против - один. Два бюллетеня были испорчены.

Всего в заседании принимал участие 31 депутат.

Бжания подал заявление о сложении полномочий президента республики в результате многочасовых переговоров, которые проходили накануне ночью в Минобороны Абхазии с участием представителей руководства страны и лидеров оппозиции.

Стороны достигли договоренности о том, что обязанности президента до новых выборов главы республики будет исполнять вице-президент Бадра Гунба.

По соглашению в отставку должен уйти премьер-министр Александр Анкваб. На его место назначат бывшего спикера парламента Валерия Бганбу. Его кандидатура не вызвала возражений ни у одной из сторон, принимавших участие в переговорах.

В соответствии с соглашением, все действующие министры исполняют свои обязанности до вступления в должность вновь избранного президента.

"Дату проведения выборов президента Абхазии назначит парламент республики, возможно, уже на следующей неделе, после консультаций с ЦИК республики", - сообщил "Интерфаксу" депутат Народного собрания Левон Галустян.