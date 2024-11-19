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Протестующие в Абхазии покидают площадь перед зданием администрации президента

Протестующие в Абхазии покидают площадь перед зданием администрации президента
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Протестующие в Абхазии стали покидать площадь перед зданием администрации президента после того, как лидеры оппозиции и вице-президент республики огласили результаты переговоров, в соответствии с которыми президент Аслан Бжания уходит в отставку.

Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба поблагодарил всех участников переговоров.

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"Нам удалось прийти к консенсусу, который позволит стабилизировать общественно-политическую ситуации в стране. Мы вернулись в правовое поле и будем действовать в рамках конституции. Будем считать, что очередной политический кризис позади. Очень надеюсь, что больше подобных событий в нашей стране не будет. И те договоренности, которые сегодня достигнуты, надеюсь, будут реализованы", сказал он.

Депутат парламента Кан Кварчия поблагодарил участников протеста за поддержку оппозиции и призвал их покинуть территорию правительственных зданий, поскольку это предусмотрено подписанным соглашением.

19 ноября парламент республики рассмотрит заявление Аслана Бжания о сложении полномочий президента республики.

Хроника 12 – 19 ноября 2024 годаПротесты в Абхазии - 2024
Аслан Бжания Абхазия Адгур Ардзинба
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