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В Париже считают, что еще рано обсуждать отправку французских миротворцев на Украину

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро считает преждевременным планировать отправку французских миротворцев на Украину.

"На данный момент вопрос об отправке французских миротворцев на Украину не ставится. Слишком рано говорить о конкретных гарантиях безопасности Украины", - заявил во вторник Барро в эфире радиостанции "Франс-энфо".

По его словам, об отправке миротворцев на Украину можно будет задуматься, "как только заключат мир".

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное королевство готово разместить свои войска на территории Украины для обеспечения выполнения мирного соглашения. Глава МИД Швеции Мария Мальмер также не исключила отправку шведских военных на Украину для поддержания мира. Лидеры других европейских стран отнеслись к данной идее более сдержано.


Франция Украина Жан-Ноэль Барро
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