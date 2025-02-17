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В Стокгольме не исключили отправку шведских военных на Украину

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Стокгольм рассматривает все варианты действий, направленных на поддержание мира на Украине, в том числе - возможность отправки миротворцев, сообщают европейские СМИ со ссылкой на главу МИД Швеции Марию Мальмер.

"Сначала мы должны договориться о справедливом и прочном мире в соответствии с международным правом (...). Когда мы установим этот мир, нужно будет его поддерживать, и для этих целей наше правительство не исключает никаких вариантов", - ответила она на вопрос о возможности отправки шведских военных на Украину.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное королевство готово разместить свои войска на территории Украины для обеспечения выполнения мирного соглашения.

Ранее многие СМИ писали, что обсуждается возможность направить европейских миротворцев на Украину в случае заключения перемирия.

МИД Украина Великобритания Мария Мальмер Швеция
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