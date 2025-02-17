В Берлине считают преждевременным вопрос о возможной отправке военных на Украину

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Власти Германия считают, что прежде чем обсуждать возможность размещения военных на Украине, нужно достичь договоренностей по урегулированию украинского конфликта, заявили в немецком правительстве.

"Мы неоднократно говорили, что мы должны сначала подождать того момента, когда мы увидим, установился ли, как мы надеемся, мир на Украине и каким образом", - приводят европейские СМИ слова представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффманн.

"Затем мы сможем обсуждать условия и то, как это будет организовано", - сказала она.

В свою очередь, премьер Польши Дональд Туск заверил, что не рассматривает возможность размещения польских войск на Украине.

"Польша будет помогать Украине таким образом, каким она это делала до сих пор: в зависимости от наших финансовых, гуманитарных и военных возможностей. Мы не собираемся направлять польских солдат на украинскую территорию", - заявил он в понедельник журналистам.

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Соединенное королевство готово разместить свои войска на территории Украины для обеспечения выполнения мирного соглашения.

Глава МИД Швеции Мария Мальмер в свою очередь отметила, что Стокгольм рассматривает все варианты действий, направленных на поддержание мира на Украине, в том числе возможность отправки миротворцев.

Ранее СМИ писали об обсуждениях, согласно которым после заключения соглашения о перемирии на Украине в страну могли бы быть отправлены европейские миротворцы для поддержания режима прекращения огня.