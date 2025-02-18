Делегация России вылетела из Эр-Рияда

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская делегация, посетившая Эр-Рияд для переговоров с американскими представителями, покинула столицу Саудовской Аравии.

Кадры вылета самолета Специального летного отряда в Москву показал Первый канал.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыли накануне в Эр-Рияд по поручению президента Владимира Путина. Во вторник, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии состоялась первая за несколько лет встреча российской и американской делегаций, которая длилась почти пять часов.



