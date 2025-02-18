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Значительным шагом вперед назвали в Белом доме переговоры США и РФ в Эр-Рияде

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Колоссальным шагом вперед назвала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт прошедшие в Эр-Рияде переговоры между США и Россией.

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"Это действительно впечатляющий шаг к миру в войне между Россией и Украиной. Госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и советник по национальной безопасности Майк Уолц провели переговоры с российской стороной", - сказала она во вторник в эфире телеканала Fox News.

"Это первый шаг из многих", - отметила Левитт.

Ранее во вторник в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись американо-российские переговоры, одной из тем которых было урегулирование кризиса на Украине.

США Белый дом Кэролайн Левитт Марко Рубио Россия переговоры
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