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Президент Хорватии Миланович добился переизбрания

Премьер отказался его поздравлять

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Зоран Миланович объявил себя победителем на выборах, сообщает агентство ЭФЭ.

По предварительным данным, у социал-демократа Милановича по итогам состоявшегося в воскресенье второго тура выборов - 74,6% голосов.

Его соперник, независимый кандидат Драган Приморац, получивший 25,4%, признал поражение. "Граждане Хорватии высказались, и нам нужно уважать их решение", - сказал он.

При этом представляющий правых премьер страны Андрей Пленкович отказался поздравлять своего давнего оппонента Милановича с победой.

"99% власти в Хорватии - у правительства и парламентского большинства, а 1% - у президента", - сказал Пленкович.

ЭФЭ в этой связи отмечает, что в Хорватии президент обладает определенным влиянием на внешнюю политику. Кроме того, он - верховный главнокомандующий армией.

В последние годы Миланович и Пленкович не могли найти общий язык, в частности, по Украине: президент отказался от идеи участия Хорватии в обучении украинских военнослужащих. Оказывать военную помощь Киеву он согласился только при условии, что его страна взамен получит другое оружие. Также Миланович скептически высказывался насчет санкций против РФ.

Миланович Драган Приморац Хорватия Пленкович Украина
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