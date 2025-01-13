Президент Хорватии Миланович добился переизбрания

Премьер отказался его поздравлять

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Хорватии Зоран Миланович объявил себя победителем на выборах, сообщает агентство ЭФЭ.

По предварительным данным, у социал-демократа Милановича по итогам состоявшегося в воскресенье второго тура выборов - 74,6% голосов.

Его соперник, независимый кандидат Драган Приморац, получивший 25,4%, признал поражение. "Граждане Хорватии высказались, и нам нужно уважать их решение", - сказал он.

При этом представляющий правых премьер страны Андрей Пленкович отказался поздравлять своего давнего оппонента Милановича с победой.

"99% власти в Хорватии - у правительства и парламентского большинства, а 1% - у президента", - сказал Пленкович.

ЭФЭ в этой связи отмечает, что в Хорватии президент обладает определенным влиянием на внешнюю политику. Кроме того, он - верховный главнокомандующий армией.

В последние годы Миланович и Пленкович не могли найти общий язык, в частности, по Украине: президент отказался от идеи участия Хорватии в обучении украинских военнослужащих. Оказывать военную помощь Киеву он согласился только при условии, что его страна взамен получит другое оружие. Также Миланович скептически высказывался насчет санкций против РФ.