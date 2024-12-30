Хорваты не смогли выбрать президента в первом туре, у Милановича 49,1% голосов

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Действующий президент Хорватии Зоран Миланович в первом туре состоявшихся выборов главы государства набрал 49,1% голосов, сообщает агентство Associated Press (AP).

Кандидата от правящей партии Хорватское демократическое содружество Драгана Примораца поддержали 19,35% избирателей. Остальные кандидаты набрали 9% и менее.

АР подчеркивает, что предвыборные опросы также свидетельствовали, что Миланович и Приморац встретятся во втором туре 12 января, поскольку ни один из восьми кандидатов в президенты не наберет более 50% голосов.

Миланович поблагодарил своих сторонников, добавив, что "это был только первый тур".

"Давайте не будем торжествовать, давайте будем реалистами, твердо стоящими на ногах, - сказал он. - Мы должны бороться снова и снова. Ничего еще не окончено".

СМИ напоминают, что ранее Миланович неоднократно вступал в споры с премьером страны Андреем Пленковичом по поводу его политики. Также президент критиковал ЕС и НАТО за поддержку Украины.

АР обращает внимание, что Пленкович попытался представить голосование на президентских выборах как вопрос о будущем Хорватии в ЕС и НАТО, называя Милановича "пророссийским политиком", представляющим угрозу международному авторитету Хорватии.

В Хорватии президент не может применять право вето в отношении принимаемых законов. Однако он может оказывать влияние на внешнюю политику, вопросы обороны и безопасности.