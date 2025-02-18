Госсекретарь США увидел готовность Москвы всерьез обсуждать украинский кризис

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона на переговорах с США в Эр-Рияде показала настрой на серьезное обсуждение украинского кризиса, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

"Мы увидели готовность начать серьезную работу, нацеленную на прекращение этой войны", - сказал он на пресс-конференции.

Рубио добавил, что для завершения конфликта потребуется конструктивный подход обеих его сторон. Он несколько раз повторил, что украинское урегулирование будет непростой задачей.