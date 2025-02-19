Путин высоко оценил итоги переговоров РФ и США в Эр-Рияде

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Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему доложили об итогах российско-американских переговоров в Эр-Рияде, он оценивает их высоко.

"Да, мне доложили. Я оцениваю их высоко. Результат есть", - сказал он в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Первые за несколько лет российско-американские переговоры прошли в Саудовской Аравии во вторник. Российскую сторону на них представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.