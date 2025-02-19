Президент США поддержал идею проведения выборов на Украине

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает правильным провести выборы на Украине в рамках урегулирования конфликта с Россией.

"Это исходит не от России, а от нас и от других сторон", - сказал он журналистам во Флориде, говоря о необходимости проведения выборов.

"Если вы хотите быть за столом переговоров, то тут можно представить, как народ Украины говорит: "Давно у нас не проходило выборов", - добавил Трамп.

По его мнению, на Украине "люди устали и хотят каких-то перемен".

"У них не было выборов, в стране, по сути, действуют законы военного времени, популярность их лидера, мне жаль говорить это, - в районе 4%", - пояснил американский лидер.

Говоря о разрушениях в результате боевых действий, Трамп сказал, что ряд украинских городов "выглядят как Газа".

Ранее сообщалось, что Трамп остался доволен переговорами Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии по украинскому кризису.

"Теперь я гораздо больше уверен в возможности сделки, все прошло очень хорошо. Россия хочет прийти к какому-то решению", - заявил он.