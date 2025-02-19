Трамп намерен добиваться мира на Украине, перемирие - начальный этап

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что нацелен на полное урегулирование конфликта на Украине.

"Там может быть перемирие или мир. Мы стремимся и к тому, и к другому: чтобы перемирие было начальным этапом", - сказал Трамп журналистам в своей резиденции во Флориде.

Ранее сообщалось, что американский президент остался доволен переговорами Москвы и Вашингтона в Саудовской Аравии по украинскому кризису.

"Теперь я гораздо больше уверен в возможности сделки, все прошло очень хорошо. Россия хочет прийти к какому-то решению", - заявил он.