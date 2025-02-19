СВР утверждает, что в Европе фиксируют нежелание Украины идти на договоренности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Европе фиксируют нежелание Киева идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Украины чрезмерных уступок, констатировали в среду в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающей в СВР информации, в европейских столицах с тревогой фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок", - говорится в сообщении, распространенном пресс-бюро СВР.

Для срыва переговоров, по информации европейцев, не исключены теракты против дипломатических представительств России в странах Европы, сообщают в СВР.

С наибольшей вероятностью Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии ввиду того, что "сотрудничество этих государств с Россией находится на самом низком в ЕС уровне, практически свернуты контакты между спецслужбами на антитеррористическом направлении", говорится в сообщении пресс-бюро. "Возможно также, что украинцы предпочтут Словакию и Венгрию, поскольку такой выбор сулит "дополнительную выгоду" - будут дискредитированы участники Евросоюза, занимающие "особую позицию" по украинскому конфликту", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.