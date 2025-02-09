Советник Трампа посчитал, что Европа должна заниматься гарантиями безопасности Украины

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц Фото: Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп сумеет завершить конфликт на Украине, но вопросом гарантий безопасности Украины должны заниматься европейцы.

"Президент положит конец конфликту, но затем - гарантии безопасности, этот вопрос напрямую относится к европейцам", - сказал Уолц в эфире телеканала NBC News.

Он также отметил, что Вашингтон намерен обсуждать вопрос "восполнения затрат" на помощь Киеву, в частности, посредством договоренностей об украинских природных ресурсах.

"Президент готов выставить на обсуждение все эти вопросы на этой неделе, в том числе будущее помощи Украине со стороны США. Нам нужно восполнить затраты, и это будет партнерство с украинцами в рамках их редкоземельных и природных ресурсов, их нефти, газа, (речь) и о том, чтоб они покупали наши ресурсы", - сказал он.

Уолц также заявил, что ряд мировых лидеров готовы помочь Трампу положить конец украинскому конфликту.

На вопрос журналиста о том, был ли разговор между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, он сказал, что "не хочет говорить об этом прежде президента".

"Но, конечно же, в настоящее время ведется много конфиденциальных разговоров", - указал он.

Ранее газета The New York Post сообщила: Трамп заявил, что побеседовал по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросам урегулирования конфликта на Украине.