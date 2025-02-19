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Президент Ливана требует завершить вывод израильских войск с юга страны

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Израильские военные должны окончательно покинуть территорию Ливана, уйдя из последних контролируемых ими пунктов, заявил президент Ливана Жозеф Аун.

Как сообщает телерадиоканал LBCI, в среду Аун в беседе с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолцом заявил о необходимости довести до конца выполнение соглашения о прекращении огня между Израилем и движением "Хезболла", а также выполнить резолюцию СБ ООН 1701, которая положила конец израильско-ливанской войне в 2006 году.

Кроме того, Аун призвал ускорить освобождение задержанных граждан Ливана в Израиле.

По данным LBCI, Уолц в свою очередь заверил, что США продолжают следить за ситуацией на юге Ливана. Он приветствовал действия ливанских военных, занимающих территории, с которых уходят израильские военные. Советник также подтвердил стремление США работать с Ливаном над обеспечением режима прекращения огня и решением нынешних проблем.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому израильская армия поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным.

Согласно соглашению, израильская армия была обязана передать все свои позиции на юге Ливана ливанским военным к 26 января. Но в израильском правительстве предупредили, что этот процесс займет больше времени, чем предполагалось.

В итоге мирное соглашение стало предусматривать полный вывод войск до 18 февраля. Однако ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия останется в буферной зоне Ливана на пяти контрольных постах, чтобы предотвратить нарушения режима прекращения огня со стороны "Хезболлы".

Ливан
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