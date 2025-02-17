Армия Израиля покинет юг Ливана в течение суток, сохранив присутствие на пяти постах

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля подтвердила, что во вторник выведет подразделения с юга Ливана, но пока сохранит присутствие в пяти стратегических точках, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Во вторник истекает срок вывода израильских сил с юга Ливана, но армия обороны Израиля останется на пяти стратегических позициях", - сообщает издание.

"На этих позициях оборудованы военные посты, все они находятся вдали от населенных пунктов. Все другие приграничные населенные пункты израильская армия покинет во вторник", - отмечает The Times of Israel.

Кроме того, по данным издания, в последнее время израильтяне оборудовали ряд новых блокпостов на своей стороне границы с Ливаном, на них размещены камеры, радары, сенсоры, а также утроен персонал.

В то же время в командовании израильской армии выразили надежду на то, что вооруженные силы Ливана будут активнее действовать против движения "Хезболла", отмечая, что предпринимаемые ливанскими военными меры не настолько действенны, как того ожидала израильская сторона.

"В случае, если режим прекращения огня на границе Израиля и Ливана продлится и после вывода израильских войск, перемещенные жители северных районов Израиля смогут начать возвращаться домой со 2 марта", - отмечает The Times of Israel.