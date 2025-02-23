В Бейруте десятки тысяч человек собрались на похороны погибшего лидера "Хезболлы"

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В воскресенье в Бейруте пройдут похороны лидера движения "Хезболла" Хасана Насраллы, в ней намерены участвовать десятки тысяч человек, которые собрались в ливанской столице, сообщает Associated Press (AP).

Ранее руководство "Хезболлы" призвало как можно больше сторонников движения посетить траурные мероприятия. Церемония прощания должна пройти на стадионе, который сможет вместить множество людей. Снаружи установлены экраны, где будет идти трансляция для тех желающих, кто не смог пройти на стадион.

В районе предприняты повышенные меры безопасности, перекрыты основные дороги, ливанские военные и полиция приведены в состояние повышенной готовности. Власти запретили полеты беспилотников над Бейрутом и его окрестностями. Международный аэропорт имени Рафика Харири с полудня в течение четырех часов не будет принимать и отправлять рейсы.

Ожидается, что на похороны прибудут глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, представители президента и премьера Ливана. Накануне в "Хезболле" утверждали, что церемонию посетят 800 известных лиц из 65 стран, не считая активистов и обычных граждан со всего мира.

В конце сентября прошлого года израильские ВВС нанесли авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате этого удара 27 сентября погиб генсек движения Насралла. В ночь на 23 октября армия обороны Израиля объявила о ликвидации возможного преемника Насраллы и его двоюродного брата Хашема Сафиеддина.

По данным AP, позднее их поместили во временные секретные захоронения. В воскресенье Насралла упокоится в Бейруте, а Сафиеддина похоронят в его родных местах на юге Ливана.

В преддверии похорон Армия обороны Израиля отчиталась об ударе по объекту в Ливане, где находилось оружие и ракетные установки "Хезболлы". Также израильские военные сообщили, что атаковали еще ракетные установки на юге Ливане, представляющие непосредственную опасность для Израиля.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому израильская армия поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным.

В итоге мирное соглашение стало предусматривать полный вывод войск до 18 февраля. Однако министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия останется в буферной зоне Ливана на пяти контрольных постах, чтобы предотвратить нарушения режима прекращения огня со стороны "Хезболлы".