Израильская армия покинула южный Ливан, оставив под своим контролем пять пунктов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) почти полностью вышла из южного Ливана, но пять пунктов остаются под ее контролем, сообщило израильское армейское радио.

"Израильская армия завершила вывод войск из южного Ливана в соответствии с установленными сроками, за исключением пяти объектов", - говорится в сообщении.

Телеканал "Аль-Манар" подтвердил вывод израильских войск, сообщив, что ливанская армия вошла в населенные пункты Маис аль-Джабаль, Блида и Махбиб на юге Ливана после вывода из них израильских военных.

Газета The Jerusalem Post отметила, что Израиль на линии обороны границы "будет держать примерно в три раза больше военнослужащих, чем до войны". Они будут занимать пять аванпостов на юге Ливана вблизи границы. Их численность может составить "до 10 тыс.-15 тыс. человек, в зависимости от различных обстоятельств".

Онлайн-издание The Times of Israel накануне сообщило: в командовании ЦАХАЛ выразили надежду на то, что вооруженные силы Ливана будут активнее действовать против радикального