Посол МИД РФ: будем добиваться неукоснительного соблюдения базовых принципов работы G20

Марат Бердыев рассказал об идеях и инициативах, подготовленных к встрече глав МИД G20 в феврале

Посол МИД РФ: будем добиваться неукоснительного соблюдения базовых принципов работы G20 Фото: Пресс-служба

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Йоханнесбурге 20-21 февраля состоится встреча глав МИД G20. О том, с какими идеями туда отправится российская делегация, и о приоритетах работы объединения в нынешней конъюнктуре, рассказал в интервью "Интерфаксу", приуроченном к отмечаемому 10 февраля дню дипломатического работника, посол МИД РФ по особым поручением Марат Бердыев.

- С какими идеями и инициативами мы идем на предстоящую встречу "Группы двадцати"?

- СМИД в Йоханнесбурге 20-21 февраля с участием президента ЮАР Сирила Рамафозы – первая встреча министерского уровня "Группы двадцати" (G20) в этом году. Ожидаем, что она задаст общий позитивный тон коллективной работе форума под председательством наших южноафриканских друзей. В условиях нарастающей напряженности данная площадка позволит провести честный и продуктивный обмен мнениями с акцентом на текущую международную обстановку и макроэкономические реалии. Российскую делегацию на предстоящем мероприятии собирается по традиции возглавить министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров.

Со своей стороны поделимся с коллегами по "двадцатке" видением коренных причин глобальной стратегической нестабильности, а также обостряющихся рисков целостности и эффективному функционированию международных рынков, цепочек поставок и механизмов обслуживания деловых операций. Надо признать, что курс Запада на противостояние с нарождающимися центрами силы с задействованием широкого инструментария "гибридных войн" и неоколониальных практик спровоцировал критический уровень конфронтации. Этот деструктивный сценарий чреват фрагментацией мирохозяйственной системы и серьезной эрозией многолетних достижений в области развития.

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и создания ООН привлечем особое внимание партнеров к центральной роли Всемирной организации и ее Устава в урегулировании разногласий, обеспечении сплоченного реагирования на вызовы и угрозы, востребованности совместной борьбы с героизацией нацизма и неонацизмом. Намерены подчеркнуть краеугольное значение принципов суверенного равенства государств и неделимой безопасности для всех в контексте поддержания мира и стабильности.

Еще одна важная для нас тема, особенно в свете первой в истории "двадцатки" африканской "вахты", – приверженность России укреплению позиций стран Глобального Юга в ключевых механизмах принятия решений в интересах многополярности. Соответствующие обещания были даны G20 еще на ее первом саммите в Вашингтоне в 2008 году. Определенный прогресс в этом направлении наблюдается, однако он всячески сдерживается как США, так и Евросоюзом. "Подсветим" наши усилия по продвижению международных форматов сотрудничества и интеграционных инициатив с объединительной повесткой, таких как БРИКС, ЕАЭС, флагманская инициатива президента России Владимира Владимировича Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.

- Началась ли уже предметная подготовка документов и инициатив к министерской встрече и саммиту? Идут ли уже на рабочем уровне дискуссии итогового документа, есть ли какие-то проблемы, с которыми мы сталкиваемся при подготовке? Есть ли понимание, что удастся выйти на сбалансированную консенсусную формулировку документа?

- Подготовка к министерской встрече в разгаре, повестка мероприятия сверстана, определен круг участников. Главный акцент предполагается сделать на обсуждении глобальных проблем с учетом "реферата" внешнеполитических ведомств и, конечно, приоритетов Претории, охватывающих такие насущные темы, как экономический рост, продовольственная безопасность, искусственный интеллект, энергетика, суверенная задолженность. Отдельное внимание будет уделено этапному обзору предыдущей деятельности G20 и обсуждению ее рабочих методов, что мы в целом приветствуем. При том понимании, конечно, что это не приведет к ползучей ревизии незыблемых устоев функционирования "двадцатки", включая принцип консенсуса и справедливый баланс интересов как членов форума, так и международного сообщества в целом.

Принятие совместного документа по итогам указанного совещания не запланировано. Это соответствует изначальной традиции в "двадцатке", где СМИД рассматриваются, прежде всего, через призму проведения доверительных и откровенных консультаций в целях прояснения национальных позиций и их вдумчивого анализа. На текущем сложном этапе международных отношений, когда само уважительное общение в профессиональном ключе стало редкостью, такой формат более чем уместен. Сегодня мы больше нуждаемся не в чеканных публичных фразах, а в том, чтобы постараться услышать и понять друг друга, сконцентрироваться на поиске единого знаменателя.

- Работа в G20 в этом году сопряжена с возвращением на пост президента США Дональда Трампа, который реализует концепцию развития, предполагающую возведение барьеров – тарифов, пошлин, санкций. В этих условиях вообще можно выработать объединительную повестку, универсальные инструменты углубления экономического сотрудничества, когда один из участников говорит AmericaFirst? Создает ли такой настрой Америки препятствие выработке консенсуса, как мы будем этому противостоять, обсуждаем ли этот вопрос с единомышленниками?

- Безусловно, обеспокоены недавними конфронтационными шагами американских властей, экспансионистскими амбициями Вашингтона, которые на фоне уже имеющихся разделительных линий, в первую очередь беспрецедентного числа нелегитимных санкций, грозят подвести глобальную экономику к опасной черте "войны всех против всех". Идеология превосходства, как мы знаем из уроков борьбы с нацизмом, представляет для мира экзистенциальную угрозу и способна очень быстро погрузить цивилизацию во времена мрачного средневековья.

С точки зрения широких перспектив работы "двадцатки" обращу внимание на следующий фактор. За историю своего существования G20 продемонстрировала редкую устойчивость и жизнеспособность. И это вопреки целому каскаду непрекращающихся кризисных явлений в мировой экономике, росту по экспоненте межгосударственных разногласий между участниками. Ни разу – подчеркну – не был сорван выпуск итоговой декларации саммита "Группы двадцати", основополагающего документа лидерского уровня, принимаемого исключительно консенсусом.

Даже в условиях парализующего вакуума доверия во многих крупных международных организациях "двадцатка" благодаря усилиям России и наших партнеров продолжает вырабатывать эффективные коллективные решения, продвигать объединительную повестку. Во всех последних декларациях лидеров – Балийской, Делийской и Рио-де-Жанейрской – в сбалансированном ключе отображены самые острые экономические и глобальные сюжеты, от энергетики и климата до сектора Газа и Украины. Более того, G20 неустанно эволюционирует: обогащается реферат форума, расширяется его членский состав. В 2023 году к "двадцатке" на правах полноправного участника присоединился Афросоюз, что Россия поддержала одной из первых.

Здесь надо отдать должное взвешенной и независимой линии председательств в G20 стран с формирующимися рынками – Индонезии, Индии и Бразилии, а сейчас Южной Африки, которые с 2022 года последовательно руководят форумом. Налицо рост консолидации и увеличение "удельного веса" новых центров силы в "двадцатке", в том числе вследствие очевидного тренда: Запад неуклонно уступает позиции странам Мирового большинства. По данным ИМЭМО РАН, соотношение их долей в глобальном ВВП уже составляет 40% к 60%.

Именно поэтому ставить вопрос о прямой зависимости судьбы форума от настроений отдельных членов, даже если они принадлежат к бесспорным грандам, некорректно. Мы живем в многополярном мире, где никто не располагает возможностями в одиночку диктовать свою волю остальным.

G20 – востребованная площадка для равноправного и взаимовыгодного диалога ведущих держав с различными политическими и экономическими системами, а также шкалой духовно-нравственных ценностей. Вместе с единомышленниками будем прикладывать все усилия, чтобы в условиях очередного витка противоречий "двадцатка" не только смогла справиться с возложенным на нее грузом ответственности, но и продолжила выступать эффективным каналом коммуникации между крупнейшими экономиками.

- Видим ли мы в G20 потенциал построения каркаса нового глобального порядка взаимодействия в экономике, финансах в условиях, когда мир переживает тенденции деглобализации, фрагментации?

- Напомню, что лидерская "двадцатка" в ее нынешнем виде оформилась в 2008 году. Это был крайне сложный период для мировой экономики, когда международному сообществу пришлось тушить пожар глобального финансово-экономического кризиса, вызванного потрясениями в США. Тогда общими усилиями удалось не только оперативно сдержать волну нестабильности, но и создать страховочные механизмы быстрого реагирования на такие чрезвычайные события в будущем. Причем "красной нитью" в совместных заявлениях всегда проходил тезис о важности поддержания открытой экономики и отказа от протекционистских мер.

Сегодня первопричиной турбулентности в мировом хозяйстве вновь выступает недальновидная политика западных государств. Бывшие апологеты глобализации фанатично возводят торговые, финансовые, технологические барьеры, не желая мириться с реалиями многополярности и появлением серьезных конкурентов. На этом фоне наблюдается колоссальное отставание в деле достижения Повестки-2030 и согласованных в ее рамках коллективных целей в области содействия устойчивому развитию, борьбы с голодом и бедностью, облегчения долговой нагрузки.

Сторонники "перетягивания канатов" должны понять, что отгородиться от глобальных вызовов, которые все чаще характеризуются как "поликризисы", не получится. Данная стратегия ущербна для них самих и обречена на полное фиаско. Прозрение на этот счет, на мой взгляд, постепенно наступает у наиболее трезвомыслящих элит Запада. Они уперлись в тупик со своей неолиберальной идеологией, которая привела к деградации их собственного общества. Попытки оппонентов навязать, по сути, человеконенавистнические концепции, такие как гендерная вакханалия или климатический радикализм, потерпели крах и отторгаются. Это лишний раз показывает, что изобрести что-то в западной "пробирке" и навязать в качестве универсального рецепта всем остальным не удастся.

В данном контексте "двадцатка" как ведущий экономический форум репрезентативного состава выступает оптимальной площадкой для противодействия тенденциям деглобализации и фрагментации. Коллективный Запад пытался подменить G20 удобными для себя квазиформатами по типу "семерочных" заседаний с развивающимися странами или "игрушкой" байденовской администрации – саммитами демократий, но ничего из этого не вышло.

"Двадцатка", наоборот, проявила стойкость и работоспособность даже на пике антироссийской истерии Запада в 2022 году, продолжила вносить вклад в решение международных проблем. Причем под влиянием укрепления многополярного устройства и солидарности Мирового большинства указанный форум превращается в надежный механизм выстраивания справедливой глобальной системы экономического управления.

- Одна из ключевых тем работы в "двадцатке" – реформа бреттон-вудских институтов, повышение представительства стран большинства в механизмах управления мировой финансовой системы. Планируем ли мы поднимать этот вопрос на ближайших встречах высокого и высшего уровнях? Как Вы оценили бы взаимодействие с МВФ на данном этапе, какова ситуация с возобновлением консультаций с Фондом, приездом его представителей в Россию?

- Реформа международной финансовой архитектуры – один из приоритетов России. Мы настаиваем на деполитизации работы бреттон-вудских институтов (БВИ) – МВФ и Всемирного банка (ВБ), неукоснительного соблюдения ими своих финансово-экономических мандатов. Нельзя допустить, чтобы они функционировали по прихоти все еще сохраняющих в данных структурах контрольный "пакет акций" США и "семерки". Этот анахронизм ведет к бесконечным злоупотреблениям с их стороны, которым нередко подыгрывает и подневольный менеджмент МВФ/ВБ. В результате финансовые механизмы превращаются в проводников западных неоколониальных устремлений, перспективы развития Глобального Юга подрываются. Президент ЮАР С. Рамафоза недавно привел неутешительную статистику: порядка 60% резервных активов МВФ остаются в собственности развитых государств, а не тех, кто в них действительно наиболее остро нуждается.

Стало расхожей практикой, когда БВИ, вопреки собственным стандартам и нормативам, перекачивают ресурсы на военные цели, в частности, на поддержку милитаристского ража В. Зеленского и его клики в Киеве. Все в русле логики некоторых западных правящих кругов о том, что конфликты и убийства – лучшая инвестиция. Африка же, из-за таких "увлечений" ее бывших колонизаторов, пребывает на "голодном пайке", не может получить доступ к льготному финансированию. Тем самым создаются непреодолимые трудности в реализации общеафриканского плана развития – "Повестки-2063".

Необходимо в корне изменить вопиющую ситуацию, при которой Глобальный Юг сидит в МВФ/ВБ "на галерке" и не имеет рычагов влияния на их курс и политику. "Группа двадцати" еще в 2010 году выступила в пользу основательной реформы методологии расчета квот и голосов в МВФ. Выйти на убедительные параметры в этих усилиях пока никак не удается, чему противятся США, располагающие в Фонде возможностями "вето" любого решения, и другие западники. Убеждены в том, что рано или поздно инерция будет преодолена, или БВИ попросту уйдут на периферию по вине Запада, а не в силу "козней" БРИКС. Их место займут более успешные альтернативные финансовые механизмы, в частности, Новый банк развития (НБР). Хотел бы обратить внимание на тот факт, что НБР активно подключился к взаимодействию в "двадцатке" и уже второй год подряд приглашается к участию в ее ключевых мероприятиях, включая саммит.

Что же касается запланированного на сентябрь 2024 года возобновления консультаций с Россией по Ст. IVСтатей соглашения (Устава) Фонда, то оно было отложено МВФ на финальной стадии по "техническим причинам". В результате данный финансовый институт по-прежнему лишен возможности получить "из первых рук" качественную информацию по динамике в одной из ведущих экономик. Это ослабляет способности организации объективно оценивать ситуацию в глобальном хозяйстве, делать достоверные макроэкономические прогнозы. По предварительным расчетам, рост российского ВВП в 2024 году составил около 4%, тогда как в МВФ нам прочили более скромные 3,2%.

Двадцать лет назад наша страна погасила все долги перед Фондом и с тех пор выступала донором ресурсов для кредитной поддержки наиболее нуждающихся государств. Исходим из того, что возобновление нормального сотрудничества с Россией остается в интересах самого бреттон-вудского института.

- Сверстан ли график мероприятий С. В. Лаврова на министерской встрече, много ли заявок поступило на проведение двусторонних и многосторонних встреч? Есть ли заявки от представителей недружественных стран?

- Могу в предварительном порядке подтвердить, что поездка на СМИД стоит в служебном графике Министра иностранных дел России С. В. Лаврова. Естественно, следуя сложившейся дипломатической практике, "на полях" указанного мероприятия членами G20 уже прорабатываются между собой как двусторонние, так и групповые контакты.

Встречи с российским Министром всегда вызывают ажиотаж. Вот и на этот раз целый ряд делегаций стран Мирового большинства вышел на нас с конкретными предложениями или зондирует такие возможности. Западники же вынуждены сами себя ограничивать, подчиняясь блоковой дисциплине. Видимо, теперь они ждут дополнительных инструкций от "старших товарищей" – какие шаги в возобновлении каналов коммуникаций с Россией можно себе позволить в условиях текущих пертурбаций. В целом оппоненты, особенно когда оказываются не под софитами, нередко ищут подходящего случая, чтобы "на ногах" или, так сказать, невзначай переброситься с нами парой слов, обменяться многозначительными жестами.

В любом случае, следите за новостной лентой МИД России и моим телеграмм-каналом, где мы будем оперативно информировать вас о происходящем на СМИД и программе работы Министра. Уверен, что предстоящая встреча станет убедительной иллюстрацией того, что изоляция России существует только в больном воображении Запада. На деле запрос на диалог с нами не только не ослабевает, но постоянно увеличивается.

- Ведется ли работа с принимающей стороной по тому, чтобы они сделали все необходимое для полноформатного участия России в саммите "Группы двадцати" в ноябре с. г.?

- ЮАР входит в число ближайших российских соратников и друзей. Мы тесно взаимодействуем с Преторией по широкому кругу международных вопросов как в "двадцатке", так и по линии других конструктивных форматов, в первую очередь БРИКС и Форума Партнерства Россия-Африка.

Исходим из того, что саммит G20 в Йоханнесбурге 22-23 ноября соберет максимальное число лидеров объединения, для участия которых будут созданы все необходимые условия, включая гарантии соблюдения иммунитетов и привилегий. Понимаем, что Запад оказывает бескомпромиссное давление на председательство, пытаясь разыграть антироссийскую карту, в частности, со ссылкой на псевдоюридические причины, якобы препятствующие представленности на встрече высшего уровня всех без исключения глав государств. За этим кроется неготовность неолиберальных элит к откровенному разговору с сильными собеседниками, прямым и честным дебатам по неудобным для них темам, в том числе по украинской авантюре, гуманитарной катастрофе в секторе Газа и другим кризисным явлениям, где со всей очевидностью прослеживается их рука.

Намерены настойчиво добиваться того, чтобы все базовые принципы работы "двадцатки" неукоснительно соблюдались, прежде всего, равные возможности и полный недискриминационный доступ российских представителей ко всем мероприятиям форума.