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Китай призвал Турцию к сотрудничеству в борьбе с терроризмом

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Китай готов к развитию всестороннего сотрудничества с Турцией и считает важным совместную борьбу с терроризмом, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Решительная борьба со всеми формами терроризма отвечает общим интересам как Китая, так и Турции. (...) Китай готов укреплять сотрудничество с Турцией в борьбе с терроризмом для совместного поддержания регионального и даже международного мира и спокойствия", - приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство КНР в пятницу.

Ван И подчеркнул, что Китай придает большое значение китайско-турецким отношениям и отводит им важное дипломатическое место на Ближнем Востоке. Китай готов укреплять связи и координацию с Турцией, углублять стратегические связи в области развития и расширять сферу сотрудничества на благо двух стран и стран региона.

В сообщении китайского МИД говорится, что Фидан сказал: "Турция продолжит укреплять сотрудничество между двумя сторонами в борьбе с терроризмом, правоохранительной деятельности и безопасности на двустороннем и многостороннем уровнях".

Он также "высоко оценил справедливую позицию Китая по украинскому кризису, Палестине и другим вопросам".

Встреча состоялась в кулуарах заседания глав МИД стран "большой двадцатки" в Йоханнесбурге.

Китай Турция Йоханнесбург Ван И
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