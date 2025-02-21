Госсекретарь США считает необходимым поддерживать отношения с Китаем

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты должны поддерживать отношения с Китаем как с быстро развивающейся экономически и в военной области страной, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистке Кэтрин Херридж.

"Нам необходимы связи, поскольку отсутствие связей может вылиться в конфликт", - сказал он.

Глава Госдепартамента добавил, что "мы не хотим жить в мире, который зависит от Китая (...), где Китай доминирует в Индо-Тихоокеанском регионе", контролирует региональную торговлю, цепочки поставок.

Рубио пообещал, что Вашингтон будет в отношениях с Пекином поступать симметрично: "Если они что-то делают, мы будем делать то же самое".

Для примера он отметил, что "китайские компании в США делают, что хотят", тогда как американские компании в Китае подвергаются ограничениям.